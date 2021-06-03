Певица предстала в одном из образов из своего нового клипа.

Украинская певица Настя Каменских на днях выпустила клип "Красное вино", в котором предстала в очень страстном образе.

Так, в своем Instagram звезда показала фотографию в этом образе. Она надела блестящее красное платье с высокими разрезами на бедрах. Дополнила она такой образ туфлями на высоком каблуке.

Интересно, что в кадре Настя сидит на кубе с раздвинутыми ножками, а руки она подняла вверх.

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"Женская сила", - подписала фото звезда.

"Вау, ты шикарная", "Как обычно, красотка", "Огонь огненный", - пишут поклонники.

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Автор: Диана Могилевич