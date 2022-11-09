Маша пожаловалась на высыпания на лице.

Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 17-летняя Маша рассказала, что в Лондоне у нее начались проблемы с кожей. Девушка пожаловалась, что пользовалась той же уходовой косметикой, однако сейчас она перестала быть эффективной.

"У меня есть вот такая вот проблема! Видите мое лицо? Я не знаю, что с ним произошло здесь, в Лондоне. Я использовала свой уход, которым пользовалась все это время", - сказала Маша в инста-сториз.

Маша отметила, что в Лондоне очень жесткая вода, которая и могла спровоцировать эти высыпания. Сейчас девушка купила специальные средства, которые должны помочь ей справиться с этой проблемой.

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Иначе, по ее словам, она соберется и вернется в Украину:

"У меня была почти идеальная кожа, может где-то мог появиться один прыщик. Но здесь очень жесткая такая вода. Я сейчас приобрела на огромную сумму косметику от прыщей. Если она мне не поможет, я просто вскроюсь и уеду отсюда. Как с этим жить? Это же полный пи*дец!"

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