Юлии Такшиной уже 42 года.

Российская актриса Юлия Такшина обрела популярность благодаря роли в сериале "Не родись красивой". Именно эта роль поспособствовала тому, чтобы актрису стали приглашать и в другие ленты.

В "Не родись красивой" Такшина сыграла роль безответственной секретарши Вики Клочковой, которую на работу устроила ее подруга и невеста генерального директора Кира Воропаева.

Кира была очень ревнивой и подозрительной, поэтому хотела, чтобы Вика следила за ее возлюбленным. Однако у самой девушки в приоритете было поскорее выйти замуж за богача.

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Интересно, что Такшина таки встретила свою любовь и именно благодаря этому проекта. На съемочной площадке она познакомилась с Григорием Антипенко, сыгравшего роль Андрея Жданова. Пара шесть лет состояла в гражданском браке, у них родилось двое сыновей.

К слову, на момент съемок сериала Такшиной был 21 год, она училась на последнем курсе университета. Сейчас же актрисе 42 года, и она изменилась. Звезда немного похудела, отрастила волосы, но какого-то кардинального перевоплощения - нет.

Сериал "Не родись красивой" запретили в Украине

Государственное агентство Украины по вопросам кино приняло решение о запрете трансляции сериала "Не родись красивой" из-за участия в нем актеров, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины. Среди них актриса Юлия Глебова, певец Денис Клявер, актеры Константин Кабанов и Роман Курцин.

Напомним, как сейчас выглядит Катя Пушкарева из "Не родись красивой".

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