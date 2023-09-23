Пародист высмеял попытки представителя президента РФ постоянно уходить от прямых ответов на вопрос.

Юморист Юрий Великий выпустил новую пародию. В этот раз он затронул громкую тему, которая интересует многих уже несколько дней - жив ли Рамзан Кадыров. Комик показал, как на этот вопрос отвечал бы пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Пародист высмеял попытки представителя президента РФ постоянно уходить от прямых ответов на вопрос. Великий показал, как Песков притворяется, что не понимает, о чем идет речь.

"Ну вы ж понимаете, что это бред? Люди, когда в коме, они не ходят, они лежат. Нет, я согласен, можно, конечно, попробовать ходить лежа, но вы же понимаете, лежа далеко не уйдёшь, а если и уйдешь, то уже вряд ли вернешься", - выдал Великий, пародируя Пескова.

Также пародист показал, как бы пресс-секретарь кровавого диктатора реагировал на вопрос о том, правда ли, что Кадыров уже мертв. Песков, как считает Великий, точно начал бы отнекиваться.

"Типун вам на микрофон. Не знаю, откуда у вас такие сведения, но информацию такого рода нужно тщательно проверять. Вот если бы мне лично позвонил Кадыров и сказал, что он умер, то я был бы уверен на 100%. Он человек слова и вряд ли стал бы меня обманывать. А так, думаю, что это всё похоже на очередной этот… ИПСО", - шутил юморист в образе Пескова.

В итоге все свелось к тому, что Великий раскрыл причину такого поведения пресс-секретаря. Пародист высмеял российских политиков, которые ничего не могут сказать без разрешения Путина.

"Ну, я могу сказать. Как человек – он хороший политик. Вы же понимаете, был бы он плохим политиком, его бы уже не было, будь он даже хорошим человеком. А насколько хороший он политик, у нас в стране это решает один человек, у которого, кстати, есть еще 3 очень похожих на него человека. И вот когда этот человек окончательно решит, жив Кадыров или нет, вот тогда я вам с удовольствием и отвечу на этот вопрос. Так что приходите через неделю, может к тому времени что-то уже прояснится", - резюмировал Великий, пародируя Пескова.

Что известно о состоянии Кадырова

Напомним, несколько дней назад в СМИ появилась информация о том, что Кадыров мог умереть. Также начались слухи о том, что даже если он и жив, то якобы в тяжелом состоянии. Вскоре бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин заявил, что Кадырова ввели в искусственную кому и вызвали врачей из ОАЭ.

При этом в соцсетях лидера Чечни появляются новые видео. Однако с ними явно что-то не так.

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