Ресторатор публично поздравил певицу с Днем святого Валентина.

Украинский ресторатор Михаил Кацурин, который встречается с певицей Надей Дорофеевой, в честь Дня святого Валентина показал нежные снимки с ней. На каждом фото Надя и Миша целуются.

"Не отрывался бы ни на секунду" - кратко и очень трогательно подписал снимки Кацурин.

В комментариях отреагировала как Надя, так и поклонники, которые в восторге от отношений пары. Позже Дорофеева сделала репост фото в stories на своей странице.

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История любви Дорофеевой и Кацурина

Надя Дорофеева, которая долгие годы состояла в отношениях с Дантесом, в марте 2022 года заявила о том, что они расстались. Это стало шоком для публики, поскольку все считали их пару идеальной.

Уже весной 2022 года папарацци засекли Дорофееву в объятиях друга семьи и ресторатора Михаила Кацурина. Сразу же поползли слухи об их романе, поскольку на следующий день после новости о разрыве Вовы и Нади Даша и Миша Кацурины также заявили о разводе.

Летом 2022 года Миша и Надя официально заявили, что состоят в отношениях. Позднее свой роман раскрыли Вова Дантес и Даша Кацурина. Поклонники долгое время считали, что это - ход для привлечения внимания.

Напомним, Дорофеева и Дантес поздравили друг друга с официальным разводом.

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