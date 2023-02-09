На певицу обрушился жесткий хейт.

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась с поклонниками милым видео, на котором целуется со своим возлюбленным Мишей Кацуриным, но они не оценили публичное проявление их чувств.

В кадре они выглядят очень счастливыми. Певица призналась, что уговаривала своего любимого вместе с ней спеть на сцене песню "Щоб не було", которая уже несколько месяцев находится на четвертом месте в топ-чартах Украины.

"Такие приятные победы дают силы. Понимание, что сила в искренности, освободило меня. И здесь это уже не о формате и жажде стандарта. Здесь ты просто пишешь музыку, которая тебе нравится. Здесь ты просто говоришь правду, а люди это чувствуют. Благодарю вас", - написала Додо в Instagram.

Видео дня

Однако поклонники больше внимания обратили не на творческие успехи Нади, а на ролик, которым она сопроводила пост - там, где они с Мишей целуются.

Что пишут фолловеры

"Изменивший раз, дорогу не забудет"

"Не на долго этот союз, что-то мне подсказывает, что там нет искренности. Глаза выдают"

"Похож на маньяка"

"Я не могу это нормально воспринимать"

"А где Дантес?"

Напомним, ранее Дорофеева и Кацурин спели "Щоб не було" о своей любви и боли. В кадре Надя стоит у микрофона и поет чувственную песню, а Михаил играет на гитаре.

Позже военный "уколол" певицу за новую песню.

"Не знаю, как выжила Дорофеева. Рядом не видел", - подписал видео воин ВСУ.

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