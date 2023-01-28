Ресторатор и музыкант поздравил девочку с семилетием.

Бойфренд Нади Дорофеевой Миша Кацурин поделился редким фото со своей дочерью Александрой. Он сообщил, что девочка отмечает свое семилетие. В честь этого Михаил опубликовал снимок, сделанный летом. На фото девочка крепко обнимает своего отца.

"Помню с детства, как бабушка Галя на торжественных событиях постоянно желала всем "здоровья" и "чтобы не было войны". Пожелания эти казались неуместными и раздражали своей принципиальной однотипностью (особенно, когда адресовались детям). Тогда я думал, мол, бабушка немного занудная и рассеянная. Ну какое здоровье? Я же почти бессмертный. Какая война? Скейтборд, граффити, mtv. Но сейчас стало очевидно, что ей просто были знакомы настоящие боль и горе, и знала, где действительно важно, а где не очень. Собственно, моя очередь. Я желаю своим и вашим детям здоровья, победы и чтобы больше никогда не было войны", - написал Михаил Кацурин в своем блоге.

Отметим, от брака с Дашей Кацуриной у Михаила есть еще и годовалый сын Иван. Несмотря на развод, пара поддерживает дружеские отношения, и отец может свободно видеться со своими детьми.

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Кто такой Михаил Кацурин

Ресторатор и музыкант. Весной 2022 года о нем активно заговорила публика после того, как в его объятиях заметили Надю Дорофееву.

Публика до сих пор обсуждает то, что Дорофеева и Дантес сообщили о своем разводе, а на следующий день о расставании заявили их друзья - Миша и Даша Кацурины. Затем Надя стала встречаться с Мишей, а Даша - с Дантесом.

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