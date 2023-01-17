Больше их ничего не связывает.

Украинская певица Надя Дорофеева и шоумен Владимир Дантес официально развелись. Они уже получили свидетельство о расторжении брака и поздравили друг друга с этим событием.

На YouTube-канале юмористов команды ВКВ Дантес рассказал, что после получения свидетельства написал экс-супруге. Он отправил ей документ и написал: "Поздравляю!"

Дорофеева лаконично ответила ему: "Я тебя тоже!" По словам шоумена, это был единственный их разговор за последнее время.

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"Вот так мы и пообщались", - рассказал Дантес.

Развод Дорофеевой и Дантеса

В марте стало известно, что самая красивая и крепкая пара украинского шоу-бизнеса - Надя Дорофеева и Владимир Дантес - расстались. Они признались, что любят друг друга, но не как мужчина и женщина.

После этого Надя сообщила, что встречается с ресторатором Михаилом Кацуриным. Они выпустили совместный трек "Щоб не було" о своей боли и любви.

Долго не страдал и Дантес. Он начал встречаться с бывшей женой Кацурина - Дашей. Они много времени проводят вместе, в том числе и с детьми девушки от первого брака.

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