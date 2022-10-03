Украинский ресторатор Михаил Кацурин показал, как проводит время с певицей Надей Дорофеевой. Так, влюбленный Михаил сфотографировал звезду в обнаженном виде у окна.
Надя стоит спиной к камере без единой одежды. В кадре видно, как волнистые локоны Нади соблазнительно упали на ее обнаженную спину.
Также можно рассмотреть несколько татуировок украинской певицы, которая с начала полномасштабного российского вторжения выступает на благотворительных концертах и собирает деньги на помощь родной стране.
Напомним, Михаил Кацурин развелся со своей женой Дашей ради Нади Дорофеевой. Певица также сделала шаг навстречу Михаилу и ушла от своего супруга Владимира Дантеса.
Брошенные Даша и Вова нашли утешение друг в друге. Как рассказала сама Кацурина, они долго дружили, но позже поняли, что между ними все намного серьезнее. Теперь и она строят романтические отношения.