Влюбленные провели время вместе и поделились этим с поклонниками.

Украинский ресторатор Михаил Кацурин показал, как проводит время с певицей Надей Дорофеевой. Так, влюбленный Михаил сфотографировал звезду в обнаженном виде у окна.

Надя стоит спиной к камере без единой одежды. В кадре видно, как волнистые локоны Нади соблазнительно упали на ее обнаженную спину.

Также можно рассмотреть несколько татуировок украинской певицы, которая с начала полномасштабного российского вторжения выступает на благотворительных концертах и собирает деньги на помощь родной стране.

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Напомним, Михаил Кацурин развелся со своей женой Дашей ради Нади Дорофеевой. Певица также сделала шаг навстречу Михаилу и ушла от своего супруга Владимира Дантеса.

Брошенные Даша и Вова нашли утешение друг в друге. Как рассказала сама Кацурина, они долго дружили, но позже поняли, что между ними все намного серьезнее. Теперь и она строят романтические отношения.

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