Певица строит отношения с экс-другом своего бывшего мужа Владимира Дантеса.

Украинская певица Надя Дорофеева впервые раскрыла подробности своей личной жизни после развода с Владимиром Дантесом. Она призналась, что действительно влюбилась в Михаила Кацурина, с которым до того дружила.

Так, в программе ЖВЛ артистка рассказала, почему они с Кацуриным приняли решение сразу после разводов рассказать общественности о своем романе.

"Люди очень много придумали в этой истории. Где есть правда, где ее нет. Я чувствовала, что скрывать правду несправедливо. Мы написали о том, что мы вместе, чтобы расставить все точки над "і" и сказать: "Если вы нас вместе где-то увидите, то да, мы вместе", - сказала Дорофеева.

Однако не только Надя и Михаил сошлись, но и их бывшие - Владимир Дантес и Даша Кацурина. Недавно они публично признались друг другу в своих чувствах и показали сладкий поцелуй на полу в гостиной.

Кроме того, Надя Дорофеева уже успела отреагировать на роман Дантеса и Кацуриной. Певица намекнула, что новость об отношениях ее бывших мужа и подруги - это хайп.

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