Их отношения начинались с дружбы.

Украинский ресторатор Даша Кацурина после развода с Михаилом Кацуриным нашла поддержку в артисте Владимире Дантесе, с которым уже много лет дружила.

Девушка призналась, что Владимир ее поддерживал, был рядом в этот непростой период ее жизни. Когда стало известно о том, что экс-супруг Даши - Михаил Кацурин - и экс-супруга Дантеса - Надя Дорофеева - сошлись, поклонники начали подозревать, что и у Даши и Вовы роман.

Как признается Кацурина, изначально они с Вовой над этим смеялись. При этом в их отношениях присутствовал флирт. И только позже они поняли, что их дружба переросла в более серьезные отношения.

"Нам классно вдвоем. Я не могу не сказать, что у нас там флирта не было, когда все это началось. Мы что-то могли друг другу закинуть, то есть кинуть друг другу комментарии, шутить. Мы очень долго дружили, он близкий мне человек. Он видел меня и на похмелье, и не в очень хорошем настроении, красивой или не красивой, утром и вечером. Он меня видел любой", - сказала Даша в интервью Василисе Фроловой.

Она отметила, что эти отношения не начались с нуля. Они построены на дружбе. Именно поэтому эти отношения крепкие и искренние.

"Я знаю о нем очень много, его негативные черты, а он мои. И мы с этим согласились, когда начались отношения", - добавила девушка.

История романа Даши Кацуриной и Владимира Дантеса

После того, как Дантес развелся с Дорофеевой, а Даша с Мишей Кацуриным, экс-супруги поменялись партнерами. Дорофеева и Кацурин сошлись практически сразу. Как призналась сама Надя, они действительно влюбились друг в друга.

Сама Даша тяжело переживала развод, но в это время рядом с ней оказался Дантес, который к тому же оказал ей поддержку. Со временем и их дружеские отношения переросли в роман.

Более того, Дантес уже познакомил Дашу со своей мамой.

Вас также могут заинтересовать новости: