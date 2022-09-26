Девушка призналась, что ее вина в их разрыве тоже есть.

Украинский ресторатор Даша Кацурина рассказала, почему развелась с супругом Михаилом Кацуриным, с которым воспитывала двоих детей.

По словам Даши, оглядываясь назад, она понимает, что не давала супругу личного пространство. Хотя она было ему необходимо. Из-за этого у них возникали конфликты, Миша отдалялся от нее.

"Не нужно так много работать вместе, надо давать пространство друг другу. Мы слепились очень с Мишей. А потом, когда он начал расклеиваться, потому что это не прикольно, я такая: "А я не знаю, как без него! Иди ко мне!". Это не прикольно. У него обратный такой импульс: "Да нет, я хочу сам"", - сказала Даша в интервью Василисе Фроловой.

Девушка осознала, что была в этих отношениях стервой. Наверное, поэтому их брак и распался.

"Сейчас я анализирую все свои поступки в этих предыдущих отношениях, я понимаю, что, бл*ха, как он жил все семь лет. Я понимаю, что я стерва еще та", - отметила девушка.

История развода Даши и Миши Кацуриных

В марте 2022 года стало известно о разводе Даши Кацуриной и Михаила Кацурина. Позже выяснилось, что решение о разводе приняла еще одна звездная пара - Надя Дорофеева и Владимир Дантес.

Спустя некоторое время стало известно, что Миша Кацурин встречается с Надей Дорофеевой, а Даша Кацурина после развода утешалась в объятиях Владимира Дантеса. Так, экс-супруги и бывшие друзья просто поменялись партнерами.

Сейчас новообразовавшиеся пары показывают, как проводят время вместе. Стоит отметить, что и Дантес, и Дорофеева нашли общий язык с детьми Миши и Даши.

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