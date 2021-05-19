Певица показала фигуру / instagram.com/thejerryheil
Украинская певица Jerry Heil обнародовала на своей страничке в социальной сети Instagram фото в стильном боди.
Девушка позировала, сидя на песке, в соблазнительном боди, который оголял ее бедра. Также на ней видны коричневые трусики и соломенная шляпа. Таким образом певица соблазнила своих поклонников.
"А на душе лайки, лайки, лайки", "Кайф", "Лучшая", "Фото - пушка", "Какая ты красивая", - пишут поклонники в комментариях.
Певица показала фигуру / instagram.com/thejerryheil
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