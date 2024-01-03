Суханов и сам общается на украинском.

Известный ведущий родом из России Алексей Суханов ("Говорить Україна") призвал учить украинский язык. На своей странице в Instagram он опубликовал пост, в котором написал, что украинский язык лечит.

По его словам, не стоит обращать внимания на тех людей, которые смеются с украинского. Он говорит, что наоборот нужно изучать родной язык и наполнять его жизнью.

"Учите украинский, общайтесь на украинском, вдохновляя его жизнью. Не обращайте внимания на бестолковые шутки, потому что смеяться с тех, кто стремится, могут только бестолковые", - написал Суханов.

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Ведущий добавил, что украинский язык возвращает смыслы, учит чувствовать себя человеком в своей стране.

"Украинский - самая крутая прививка в паре с включенным мозгом, чтобы зацементировать в себе человека", - подытожил он.

Стоит отметить, что Алексей Суханов уже много лет живет и работает в Украине. В кадре он общается исключительно на украинском языке.

Напомним, ранее Алексей Суханов отреагировал на ночную ракетную атаку.

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