Грубич признался, что живет в страхе.

Известный украинский ведущий Константин Грубич заговорил о мобилизации своего 27-летнего сына. Телезвезда не скрывает своего страха, что его родной человек может оказаться на передовой.

Грубич вспомнил семейную трагедию, которая произошла в 2014 году. Тогда в ДТП трагически погибла его дочь Ольга. Следовательно, ведущий знает, что такое потеря ребенка, поэтому сейчас переживает за своего сына.

"Боюсь, потому что мы с женой знаем, что такое потеря ребенка... Мы не должны жить в страхе, но мы живем в этом. Пока этот процесс не начался, я имею в виду его фронт, вот пока страх. Дальше будет страх другого порядка, но уже будет какая-то определенность", - отметил Константин.

Знаменитость говорит, что он сам готов пойти служить, потому что за свою жизнь не боится. Ведущий добавил, что присоединился бы в ряды ВСУ, если бы знал, что так сможет уберечь сына.

"Я вообще за себя не переживаю, мне даже интересно. Ну, опять таки, интересно: не потому, чтобы посты об этом писать. А ну если уж так случится, но если бы был выбор: я или сын, то лучше уж я", - заявил Грубич.

Телезвезда рассказал, что сейчас сын Ярослав живет вместе с отцом и матерью. В 2014 году он уехал за границу на учебу, однако впоследствии вернулся на родину.

"Он приехал, он жил без нас очень рано, он с 14-го года уехал на учебу в Польшу и не хотел возвращаться. Он закончил там Академию продюсерства", - поделился ведущий.

Напомним, ранее Константин Грубич показал фото погибшей в ДТП дочери.

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