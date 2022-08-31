Украинский актер Павел Алдошин, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину от российских оккупантов, рассказал, как решился вступить в ряды ВСУ.
"Честно говоря, я особо не сомневался по поводу вступления в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать свою землю и свою страну. Это было для меня абсолютно понятным, необходимым и единственно важным в это время. Поэтому я позвонил людям, которые в этом разбираются, и узнал, что мне делать дальше", - сказал Алдошин в интервью УНИАН.
Он добавил, что очень много навыков, которым он обучился во время подготовки к роли в фильме "Снайпер. Белый ворон", он использует сейчас на фронте.
"Это то, что мне сейчас спасает жизнь. Это не только снайперские навыки. Это навыки выживания, свое поведение во время боя, оказание первой медицинской помощи и весь тот минимум, которым должен овладеть боец перед тем, как стать воином и пойти на фронт. Мне повезло. Я общаюсь со многими друзьями, которые сейчас тоже на фронте. Они говорят, что им просто дали автоматы Калашникова, показали, как целиться, и все. До этого они толком не стреляли. У них не было такой подготовки, которая, к счастью, была у меня. Мне просто повезло, что те навыки, которые я получил как актер, мне понадобились на фронте, как воину", - добавил Алдошин.
Напомним, ранее Павел Алдошин рассказал о "мясорубке" с оккупантами на фронте.