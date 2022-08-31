По словам актера, навыки, которыми он овладел во время подготовки к фильму, пригодились ему на войне.

Украинский актер Павел Алдошин, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает Украину от российских оккупантов, рассказал, как решился вступить в ряды ВСУ.

"Честно говоря, я особо не сомневался по поводу вступления в ряды Вооруженных сил Украины, чтобы защищать свою землю и свою страну. Это было для меня абсолютно понятным, необходимым и единственно важным в это время. Поэтому я позвонил людям, которые в этом разбираются, и узнал, что мне делать дальше", - сказал Алдошин в интервью УНИАН.

Он добавил, что очень много навыков, которым он обучился во время подготовки к роли в фильме "Снайпер. Белый ворон", он использует сейчас на фронте.

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"Это то, что мне сейчас спасает жизнь. Это не только снайперские навыки. Это навыки выживания, свое поведение во время боя, оказание первой медицинской помощи и весь тот минимум, которым должен овладеть боец перед тем, как стать воином и пойти на фронт. Мне повезло. Я общаюсь со многими друзьями, которые сейчас тоже на фронте. Они говорят, что им просто дали автоматы Калашникова, показали, как целиться, и все. До этого они толком не стреляли. У них не было такой подготовки, которая, к счастью, была у меня. Мне просто повезло, что те навыки, которые я получил как актер, мне понадобились на фронте, как воину", - добавил Алдошин.

Напомним, ранее Павел Алдошин рассказал о "мясорубке" с оккупантами на фронте.

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