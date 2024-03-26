Сейчас Женя Галич проходит лечение.

Известный украинский певец и военный Женя Галич рассказал, что в последнее время употреблял много алкоголя и наркотиков. Ему казалось, что это помогает ему, но, на самом деле, становилось только хуже.

В программе "Тур звездами" он признался, что решил пойти к психиатру. Сейчас он сидит на антидепрессантах.

"Я занимаюсь с психиатром, лечусь, у меня проблемы психологического характера, после войны. Я постоянно занимаюсь с врачами последние полгода. Я очень боялся идти в терапию, мне было трудно понять, что мне нужна помощь, я довел себя до того, что я не помнил нескольких дней своей жизни из-за того, что я употреблял колоссальное количество алкоголя и наркотиков. А это делало только хуже, а мне казалось, что мне это помогает", - поделился Галич.

Он добавил, что за последнее время похудел на 6 килограмм. И признался, что сейчас у него все хорошо.

"Посмотрите на меня, минус 6 килограмм, новый альбом, музыканты, супер-студия, ВСУ, победа, класс, у меня все супер", - добавил артист.

Напомним, ранее певец Melovin рассказал об алкоголизме и удалось ли ему справиться с этой зависимостью.

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