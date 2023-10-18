Он снял клип на острове во время большой войны в родной Украине.

Украинский певец Олег Кензов, получивший признание после участия в шоу "Х-фактор" и песни "Обстановка по кайфу", выпустил новый трек на русском языке "Я целую твои щеки".

Стоит отметить, что клип на эту песню он снимал за границей на роскошной яхте. В связи с этим у обозревателя украинского шоу-бизнеса Богдана Беспалова возник вопрос, как Кензов получил разрешение на выезд.

"У меня вопрос к тем, кто дает разрешение на выезды. Вы даете разрешение Кензову выехать на Бали, или где он там снимал клип, показать роскошную жизнь, работать на российскую аудиторию. Я же понимаю, для чего Кензову петь на русском. Это не о патриотизме и не о том, чтобы усидеть на двух стульях. Это история о том, как иногда кидать в ваши ротики продукт на украинском языке, но какие-то чеченцы не будут же слушать его украинские песни, поэтому он под шумок выпустил на русском языке. А потом поедет выступать к бандюкам, прикрываясь благотворительными сборами на ВСУ", - говорит Беспалов.

Кроме того, блогер отметил, что еще до полномасштабного вторжения Кензова приглашали на корпортатив к "бандюкам" за границу.

"Значит, приезжает Кензов, выступает. Бандюки сидят с кальяном и пивом, а он девять раз подряд поет песню "Обстановка по кайфу", потому что там уже хорошенько хильнули и не хотят слушать другой репертуар Кензова, потому что других его песен никто не знает", - добавил Богдан.

Также Беспалов призвал Кензова после съемок клипа на острове показать, как именно он помогает армии ВСУ. А пока, как считает блогер, "Кензов продажный и неприятный".

Напомним, ранее Кензов выпустил песню "Валєра", посвященную Валерию Залужному.

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