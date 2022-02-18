Композиция вышла в восьмую годовщину начала штурма Майдана "Беркутом".

Украинский музыкант и продюсер Саша Чемеров презентовал новую песню "Кращий з кращих". Трек посвящен трагическим событиям Революции Достоинства.

Композиция была опубликована на видеохостинге YouTube на канале "Sasha Chemerov".

Дата премьеры выбрана не случайно, ведь именно 18 февраля 2014 года "Беркут" и "титушки" начали штурм Майдана, из-за чего за день погибли 22 человека, еще тысячи получили ранения.

"Этой песней я присоединяюсь к проекту "Так работает память". Проект, инициированный украинским журналистом, режиссером и писателем Русланом Горовым, в рамках которого украинские музыканты чтят своими песнями память Дани Дидика, 15-летнего мальчика активиста, который стал жертвой теракта во время марша единства в Харькове в феврале 2015 года", - написал Чемеров в описании к своей песне.

Музыкант рассказал, что данную песню он решил выдать еще 8 лет назад, однако тогда она "прошла мимо слушателей". И вот сейчас Чемеров понял, что настал идеальный момент для нее.

"Спасибо за посвящение. Это так важно - быть людьми", "Люблю очень эту песню. Саша, спасибо", "Приятная печаль для ушей!", "Мне не хватает шума площади в конце", - пишут комментаторы под видеозаписью.

Напомним, "Бумбокс" выпустил официальный релиз песни "Любила", которую исполнил вместе с фронтменом групп "Димна Суміш" и The Gitas Александром Чемеровым.

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