Премьера нового хита состоялась 11 июня, ранее музыканты уже сотрудничали, у них есть общая популярная песня "Тримай мене".

"Бумбокс" выпустил официальный релиз песни "Любила", которую исполнил вместе с фронтменом групп "Димна Суміш" и The Gitas Александром Чемеровым.

Новая аудиоработа опубликована 11 июня на YouTube-канале Чемерова.

Фанаты ранее уже слышали этот трек на выступлениях группы, вот настало время и официальной версии, не концертной записи.

Читайте такжеГруппа KAZKA выпустила новую песню "Красивая сердцем" - она стала саундтреком к сериалу (аудио)"Я начал писать песню "Любила" в Лос-Анджелесе. Тогда она называлась "1%" - у меня в тот период жизни было много испытаний, название подходило идеально. Сидишь на балконе в L.A. и пишешь песню с расчетом на дуэт - я сразу хотел, чтобы в ней пел Андрей", - поделился Чемеров.

Тогда Хлывнюк предложил переделать аранжировку и подключил всех музыкантов "Бумбокса".

"После суперхита "Тримай мене" с Александром Чемеровым я зарекся записываться вместе, понимая, что материал вышел недостижимо крутым. Однако прошло несколько лет, и Саша предложил снова сесть в студии и накопить что-то более ритмблюзовое", – рассказал в Instagram Хлывнюк.

Ранее совместная композиция музыкантов "Тримай мене" стала настоящим хитом.

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Автор: Ольга Робейко