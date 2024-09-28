Мужчина рассказал, что они даже дружили до 2022 года.

Украинский актер театра и кино Андрей Валенский, который недавно получил тяжелое ранение на фронте, высказался об актере-россиянине Антоне Батыреве.

Мужчина отметил, что до начала войны дружил с ним. Актеры часто пересекались на съемочных площадках и Батырев даже некоторое время жил в Киеве.

"Он жил в Киеве, зарабатывал огромные деньги. Ему платили намного больше, чем украинским актерам. Он казался неплохим парнем, мы с ним подружились. В гости приезжал, шутили вместе, кофе пили, на съемочной площадке работали", - рассказал Валенский в интервью Фактам ICTV.Life.

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Однако после 24 февраля 2022 года россиянин стал на сторону оккупантов и активно поддерживает полномасштабное вторжение в Украину. Андрей возмущается таким поведением экс-друга и объясняет это лишь чувством страха, которое появилось у Батырева.

"Он просто зас*ал, и ему с этим жить. Он знает, что не наш, и с этой мыслью засыпает и просыпается. Это проклятие быть таким малодушным".

К слову, с начала войны мужчины не общались, а сам Валенский пошел в ВСУ, чтобы защищать нашу страну от врага.

К слову, Антон Батырев часто снимался в украинских сериалах. Самые известные из них: "Ничто не случается дважды", "Ты только мой", "Родная кровь" и многие другие киноленты. С начала войны активно поддерживает кровавую политику диктатора.

Напомним, ранее известный актер Влад Никитюк высказался о визитах коллег-россиян в Украину.

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