Влад Никитюк желает, чтобы россияне больше никогда не снимались в нашей стране.

Большинство украинских актеров неоднократно рассказывали о том, что режиссеры больше отдавали предпочтение российским актерам, которые приезжали зарабатывать в Украину. Однако после 24 февраля 2022 года они создали петицию, согласно которой требуют запретить российским коллегам сниматься в украинском кино.

Известный актер Влад Никитюк выразил надежду, что россияне больше никогда не приедут в Украину. Как он сказал в интервью УНИАН, они просто побоятся это сделать.

"Я думаю, они (россияне, - УНИАН) не приедут, потому что поверьте мне, разбить им кабины хочу не только я. Они просто побоятся. К тому же есть целая актерская коммуна, в которой мы делаем все, чтобы в будущем их приезды к нам были сверхтяжелыми, а лучше невозможными. Например, мы подали петицию к президенту о запрете творческой деятельности российских деятелей культуры на территории Украины. Она собрала достаточное количество подписей, а это значит, что нас поддерживают", - сказал Никитюк.

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Он добавил, что петиция - это сигнал к верхушкам власти, что терпеть подобных вещей, которые были до войны, сейчас никто не собирается. Однако, по его словам, сумасшедших людей, работающих на наших телеканалах, хватает.

"Я не удивлюсь, когда эти люди пригласят актеров-россиян к нам на съемки во время войны... Но я уверен, им здесь жизни не будет, а каналы понесут только убытки. Не выгодно. Если кто-то из наших начнет снимать их, он поставит себе крест на жизни в Украине", - сказал Никитюк.

Чем известен Влад Никитюк

Влад Никитюк - 30-летний украинский актер театра и кино. Он получил известность после съемок в сериале "Райское место". Его начали звать на главные роли в сериалах. Никитюк сыграл в "Рысь", "Наследнице поневоле", "Се ли ви", "Формуле счастья", "Треугольнике судьбы" и других сериалах.

Напомним, Лорак попыталась усидеть на двух стульях, но только разгневала украинцев.

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