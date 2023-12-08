Они то сходились, то расходились. При этом во время большой войны поняли, что хотят быть вместе.

Популярный украинский актер, сыгравший в таких сериалах как "Цвет мести", "Найду пару любимому", "Ребенок с гарантией" и других, признался, что готов к семье и детям.

В интервью УНИАН он рассказал, что уже почти пять лет встречается с ведущей YouTube-шоу "эбаут" Катей Мотрич. Девушка несколько раз приходила к нему на спектакли в Театр на Подоле, а затем решилась написать ему в соцсетях.

"Катя трижды приходила на мои спектакли в Театр на Подоле. Уже потом призналась, что впервые даже была с парнем. После последнего спектакля она написала мне в мессенджер: "Во-первых, вы привлекаете взгляд из зала. Во-вторых, не нашла для вас повода отказать мне в нескольких бокалах вина". Я подумал, как хорошо написано, и решил познакомиться. У меня был насыщенный период – съемки, спектакли, репетиции, так что когда встретились, я был уставшим. Скажу честно, Катя сразу мне понравилась, но виду я не подал. Еще некоторое время мы просто общались, потом поняли, что должны быть вместе", - рассказал Фелипенко.

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Однако в отношениях пары не все было гладко - они то сходились, то расходились. До начала полномасштабного вторжения они и вовсе решили расстаться окончательно. При этом 23 февраля 2022 года они встретились, чтобы снова обсудить их отношения.

"Накануне вторжения я разошелся с девушкой, но 23 февраля мы решили провести вечер вместе, еще раз обсудить наши отношения. Мы отлично пообщались, заснули, а очнулись уже с войной", - говорит актер.

Он добавил, что тогда пара решила снова воссоединиться: "Не война повлияла на наше воссоединение, а понимание, что это абсолютно мой человек, что я ее люблю".

Кроме того, Фелипенко сказал, что они с Катей обсуждают планы на будущее. Им уже хочется создать свою семью и родить детей.

Напомним, известный украинский певец намекнул на свадьбу.

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