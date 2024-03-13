Ранее он много работал в Украине.

Российский актер Петр Рыков, который долгое время снимался в украинских сериалах "Ничто не случается дважды", "Семейный портрет", "Любовь матери" и во многих других киноработах, теперь играет главную роль в новом пропагандистском сериале в РФ.

Интересно, что ранее он позиционировал себя как российский и украинский актер. Однако после полномасштабного вторжения Петр стал активным сторонником политики Кремля и не осуждает войну России против Украины. Об этом сообщила журналистка Алина Доротюк в своем Telegram-канале.

"Случайно наткнулась на трейлер нового пропагандистского сериала "10 дней до весны". И что я вижу - актер, который фактически построил всю свою "сытую карьеру" в Украине и жил здесь до полномасштабного вторжения, вдруг играет одну из главных ролей в таком пропагандистском г*вне. И как выяснилось: уже и поддерживает путинский режим", - написала Алина.

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К слову, 42-летний актер Петр Рыков часто работал в Украине. В одном интервью в 2021 году он отмечал, что Киев - это прекрасный город, который подарил ему много знакомств и встреч с интересными людьми.

"Это теперь мои друзья и единомышленники, с которыми я могу встретиться, поговорить, выпить или поспорить. Такой радостью я обязан хорошему и живому городу Киеву", - говорил путинист.

Напомним, ранее стало известно, что старшая дочь Ольги Сумской - Антонина Паперная - снялась в российском сериале.

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