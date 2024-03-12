По словам певицы, она не давала никакого разрешения на их публикацию.

Певица Кристина Соловий отреагировала на информацию о том, что ее треки размещены на российских платформах и что она получает прибыль с их прослушивания.

По ее словам, она не давала официального согласия на размещение ее хитов на платформах "VK Музыка" и "Яндекс Музыка". Певица говорит, что россияне украли ее песни и разместили там пиратские версии.

"Ни один из моих треков не размещен на российских платформах официально. Все доступные композиции - пиратские публикации, на распространение которых я не давала согласия и с которых я не получаю никакой прибыли. Как мы уже видели с "Ледовым шоу" - это, к сожалению, не то, чему стоит удивляться. Воры воруют", - сказала артистка.

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Она добавила, что ее песня "Зима", которая также размещена на российских платформах, была записана с Олегом Скрипкой, и на эту песню Кристина не имеет никаких прав.

"Он ответственен за ее распространение и размещение на любых музыкальных платформах", - говорит певица.

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