Его засмеяли даже в России.

Российский актер Никита Джигурда, которого неоднократно замечали в неадекватном состоянии с балериной Анастасией Волочковой, отличился очередной выходкой.

На днях он устроил погром в одном из клубов букмекерской компании "Лига Ставок".

Судя по записям с камер видеонаблюдения, у эпатажного актера зашла крупная ставка, после чего он устроил в клубе настоящий дебош: кричал, носился по залу, залез на стол и рухнул с него, приставал к персоналу.

Как сообщают росСМИ, несмотря на такое поведение, выигрыш Джигурде выплатили в полном размере.

"Теперь осталось узнать – заинтересуется ли этими видео полиция или же у любителя не самых адекватных выходок будет возможность потратить весь сорванный куш", - пишут в российских Telegram-каналах.

Чем известен Джигурда

Джигурда родился в Киеве, однако строить карьеру скандального актера отправился в Россию. Там он живет уже много лет. После полномасштабного российского вторжения он остался в стране-агрессоре.

Кроме того, актер публично поддержал войну в Украине и получил гражданство РФ.

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