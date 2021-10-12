Вадим Лисица прокомментировал петицию своего коллеги Игоря Кондратюка к президенту Украины.

Выступления российских артистов в Украине запрещать не следует, однако давать им это делать следует при выполнении одного условия. В частности, приезжие россияне должны перечислять средства на украинскую армию.

Такое предложение высказал известный украинский продюсер Вадим Лисица, комментируя петицию своего коллеги Игоря Кондратюка о запрете гастролей артистов из РФ, поддерживающих режим Путина. В эфире канала "Украина 24" Лисица предложил обязать россиян отчислять определенную сумму украинским военным. Он убежден, что многие артисты согласятся на подобное условие.

"В отношении украинских артистов, которые ездят в РФ - это довольно сложная ситуация, потому что их не так много уже туда едет. Я лично ни одного артиста не знаю, который ездит в Россию. Я знаю, кто ездил, я знаю, кто там выступал, и кто прятался, и кто выступал на корпоративах... Я знаю таких артистов, но ведь даже они туда не ездят. И все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист, что если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300-500 долларов он отдает украинской армии. Это нормально", - отметил продюсер.

Он также предложил Кондратюку выступить с инициативой открытия нового фестиваля украинской песни для выступления там отечественных артистов.

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"Все запреты, мне кажется, ни к чему хорошему не приведут", - подытожил Лисица.

Петиция Игоря Кондратюка - о чем идет речь

Кондратюк требует запретить выступления российских артистов в Украине до возвращения Крыма и восстановления контроля над восточными границами страны. Соответствующая петиция на сайте президента Украины уже набрала необходимое количество подписей. Теперь Владимир Зеленский обязан рассмотреть ее и дать свой ответ.

Автор: Юрий Годован