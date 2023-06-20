Британский певец Робби Уильямс на недавнем концерте едва не задохнулся. Во время исполнения очередной песни ему не хватило воздуха, поэтому он попросил музыкантов остановиться.
"Стоп", - сказал Уильямс.
Затем он обьяснил своим поклонникам, что долгое время болел коронавирусом, а это - последствия.
"Это не возраст. У меня был дурацкий длинный ковид", - добавил певец.
К счасть, он смог взять себя в руки и продолжить концерт. Поклонники поддержали его.
Что пишут пользователи сети
- "Долгий ковид - это не шутки, для полного выздоровления требуется время"
- "Отдыхай, Робби"
- "Выздоравливай"
Чем известен Робби Уильямс
Робби Уильямс - британский певец, автор песен и актёр, бывший участник группы Take That. За характерный "бархатный" тембр голоса и манеру исполнения Элтон Джон назвал его "Фрэнком Синатрой XXI века".
Мировые продажи его альбомов по состоянию на 2022 год превышают 75 миллионов, а синглов - более 18 миллионов. За плечами Робби 14 альбомов и сборников, 10 синглов в Великобритании и множество наград. Также Робби Уильямс считается самым продаваемым иностранным исполнителем в Латинской Америке.