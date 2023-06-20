Ему не хватило воздуха.

Британский певец Робби Уильямс на недавнем концерте едва не задохнулся. Во время исполнения очередной песни ему не хватило воздуха, поэтому он попросил музыкантов остановиться.

"Стоп", - сказал Уильямс.

Затем он обьяснил своим поклонникам, что долгое время болел коронавирусом, а это - последствия.

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"Это не возраст. У меня был дурацкий длинный ковид", - добавил певец.

К счасть, он смог взять себя в руки и продолжить концерт. Поклонники поддержали его.

Что пишут пользователи сети

"Долгий ковид - это не шутки, для полного выздоровления требуется время"

"Отдыхай, Робби"

"Выздоравливай"

Чем известен Робби Уильямс

Робби Уильямс - британский певец, автор песен и актёр, бывший участник группы Take That. За характерный "бархатный" тембр голоса и манеру исполнения Элтон Джон назвал его "Фрэнком Синатрой XXI века".

Мировые продажи его альбомов по состоянию на 2022 год превышают 75 миллионов, а синглов - более 18 миллионов. За плечами Робби 14 альбомов и сборников, 10 синглов в Великобритании и множество наград. Также Робби Уильямс считается самым продаваемым иностранным исполнителем в Латинской Америке.

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