Известный голливудский актер Билли Портер признался, что у него диагностировали ВИЧ.
Об этом актер рассказал в интервью изданию The Hollywood Reporter.
Актер признался, что страшный диагноз ему поставили в июне 2007 года.
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"Это был 2007 год, худший год в моей жизни. В феврале мне поставили диагноз диабет 2 типа. В марте я подписал бумаги о банкротстве. А в июне мне поставили диагноз ВИЧ... я прожил с этим стыдом в молчании 14 лет", - рассказал Билли Портер.
Актер также сообщил, что уже долгое время находится на терапии.
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