Игорь Пустовит попал в скандал из-за своей же публикации.

Известный украинский блогер Игорь Пустовит нарвался на критику от подписчиков. Недавно в своем Instagram-профиле он поделился информацией о том, что он сделал лазерную эпиляцию. Поклонников возмутили бьюти-процедуры мужчины, который, по их мнению, должен воевать на фронте.

"Решил, что забирать полностью все волосы займет несколько лет, поэтому делаем только спину и еще несколько участков и хватит с меня", - сообщил Пустовит.

Затем в Instagram-stories он опубликовал негативные комментарии, полученные после публикации.

"В стране война. Все ребята воюют. А ты на лазерке, тебе не стыдно?", - высказался один из фолловеров.

Игорь оправдался - он зарабатывает на рекламе, поэтому должен всегда держать свое тело в безупречном состоянии.

Напомним, в России хейтят Аллу Пугачеву и готовят о "предательнице" фильм. Кроме того на Примадонну набросился музыкальный критик Сергей Соседов. Сначала он призвал национализировать имение Пугачевой-Галкина. Затем пригрозил ей тотальным окончанием карьеры.

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