Известный украинский блогер Игорь Пустовит нарвался на критику от подписчиков. Недавно в своем Instagram-профиле он поделился информацией о том, что он сделал лазерную эпиляцию. Поклонников возмутили бьюти-процедуры мужчины, который, по их мнению, должен воевать на фронте.
"Решил, что забирать полностью все волосы займет несколько лет, поэтому делаем только спину и еще несколько участков и хватит с меня", - сообщил Пустовит.
Затем в Instagram-stories он опубликовал негативные комментарии, полученные после публикации.
"В стране война. Все ребята воюют. А ты на лазерке, тебе не стыдно?", - высказался один из фолловеров.
Игорь оправдался - он зарабатывает на рекламе, поэтому должен всегда держать свое тело в безупречном состоянии.
Напомним, в России хейтят Аллу Пугачеву и готовят о "предательнице" фильм. Кроме того на Примадонну набросился музыкальный критик Сергей Соседов. Сначала он призвал национализировать имение Пугачевой-Галкина. Затем пригрозил ей тотальным окончанием карьеры.