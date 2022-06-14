Некоторые предполагают, что ноги у этого кино о "предательнице" растут из Кремля.

Рупор кремлевской пропаганды "Первый канал" подготовил к эфиру фильм-компромат об Алле Пугачевой, в котором артистка изображена максимально негативно.

Хейтить Примадонну - нынче в России настоящий "тренд". Кто уже из тамошней "элиты" в тренде, говорится в сюжете "Сніданку з 1+1".

Напомним, Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль после начала полномасштабной войны РФ против Украины. На нее первым "набросился" прокремлевский священник Андрей Ткачев, называющий так называемую "спецоперацию Путина священной". Он говорит, что давно ждал того, чтобы Алла Борисовна покинула РФ.

Ответ Пугачевой не заставил себя долго ждать: она заявила, что Ткачев рано радуется, ведь у нее отпуск и лечение, а у детей - каникулы.

Позже на "женщину, которая поэт", набросился музыкальный критик Сергей Соседов. Сначала он призвал национализировать имение Пугачевой-Галкина. Затем он даже сказал, что в Израиле на карьере Примадонны будет поставлен крест.

А потом огрызнулась и Надежда Бабкина: мол, Алла Борисовна предала родину. Но на защиту встал одиозный российский журналист Отар Кушанашвили.

Кроме того, недавно журналист Роман Супер в своих соцсетях сообщил, что российский "Первый канал" готовит фильм о Примадонне, где ее называют "ренегатом, предателем и отрыжкой ельцинской эпохи". Некоторые предполагают, что ноги у этого кино растут из Кремля.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину Алла Пугачева вместе с Максимом Галкиным и детьми уехала в Израиль. Оттуда шоумен ведет информационную войну и рассказывает правду о войне в Украине.

За такую жесткую антивоенную позицию его уже "запретили" в РФ. Галкина уволили с "Первого канала", где он проработал шесть лет. А также отменили все концерты. Кроме того, в России против него хотят возбудить уголовное дело.

Сейчас он находится в Израиле, и уже анонсировал ряд концертов, а часть вырученных денег перечислит на помощь украинским беженцам.

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