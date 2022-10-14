У Виктора Стороженко родилась дочь, которую назвали Кирой.

Известный актер и боец Вооруженных сил Украины Виктор Стороженко во второй раз стал отцом. 14 октября, в День защитников Украины, супруга Анастасия символично родила ему дочь.

Так, Стороженко на своей странице в Instagram рассказал, что девочка родилась в час ночи. Родители назвали ее Кирой.

"Вашими молитвами, друзья. Мои девочки", – подписал фото с новорожденной дочерью Стороженко. Видео дня

Отметим, у пары уже есть сын. О второй беременности они узнали за несколько дней до войны, но даже такое радостное событие не повлияло на решение Стороженко идти воевать против российских оккупантов.

Виктор Стороженко: чем известен

Виктор Стороженко - украинский актер, который чаще всего снимается в мелодрамах. Он играл в таких фильмах как "Подкидыши", "Красная королева", "Одиночка" и другие.

Известно, что до войны он снимался в России, но после полномасштабного вторжения взял в руки оружие и пошел защищать родную страну.

Напомним, ранее Виктор Стороженко получил серьезное ранение на фронте в Донецкой области. Оккупанты пытались захватить позицию его бригады, но украинским воинам удалось отбить атаку.

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