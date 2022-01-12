Алексея Гериловича нашли мертвым в Москве.

Российского актера Алексея Гериловича нашли мертвым в его квартире, на кухне. Обнаженное тело лежало на полу.

На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что следов насилия на теле жертвы нет, но причина смерти пока так и неизвестна.

Читайте также"В глазах потемнело": Аня Тринчер не устояла на каблуках и насмешила сеть (видео)Кроме того, под телом нашли пакет с лекарствами. Возможно, смерть актера связана с какими-то препаратами. Сейчас следствие разбирается.

Стоит отметить, что на момент смерти Гериловичу было 48 лет. Он был известен благодаря ролям в таких сериалах как "Глухарь", "Домашний арест", "Интерны", "Карпов".

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