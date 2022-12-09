Скандал связан с бывшим участником группы EXO-M Крисом Ву.

25 ноября Пекинский Верховный народный суд в Китае приговорил C-Pop-звезду Криса Ву к 13 годам заключения с последующей депортацией за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетних и за изнасилование. Об этом пишет корейское издание Koreaboo.

Поскольку музыкант - гражданин Канады, то после завершения тюремного срока Криса Ву отправят на родину. В связи с этим в китайских СМИ начали обсуждать возможную химическую кастрацию Ву, поскольку в Канаде данное наказание узаконено в отношении сексуальных преступников.

Сообщается, что в таком случае преступнику вводят специальные препараты для подавления его сексуального желания.

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Кто такой Крис Ву

32-летний канадско-китайский рэпер, автор песен, актёр, модель. Ранее был солистом известной южнокорейско-китайской группы EXO, а также ее проекта - группы EXO-M.

Скандал с Крисом Ву

Летом 2021 года 19-летняя жительница Пекина публично рассказала о том, что в 17 лет на одной из вечеринок Крис Ву напоил ее и склонил к интимной близости. Девушка заявила, что ей известны и другие жертвы подобного поведения репера. После того, как еще несколько девушек обратились в правоохранительные органы с аналогичными историями, Ву задержали.

Напомним, экс-подруга Мэнсона обвинила его в изнасиловании на съемках клипа 15 лет назад.

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