По словам Эван Рейчел Вуд, это был первый акт насилия с его стороны, которое потом лишь нарастало.

Бывшая подруга рок-музыканта Мэрилина Мэнсона, актриса Эван Рейчел Вуд заявила, что рокер изнасиловал ее во время съемок клипа к песне Heart-Shaped Glasses в 2007 году.

Об этом она в подробностях рассказала в документальном фильме "Воскрешение Феникса", который показали на кинофестивале "Сандэнс", передает The Guardian.

По ее словам, они договаривались сымитировать сцену секса, но как только камеры начали снимать, Мэнсон якобы стал "проникать в нее по-настоящему".

"Я не соглашалась на это… Это был полный хаос, я не чувствовала себя в безопасности. Обо мне никто не позаботился", – заявила Вуд.

При этом она добавила, что то был первый раз, когда он совершил преступление по отношению к ней, в дальнейшем насилие лишь нарастало.

Читайте также"Чувствовала себя грязной": британская певица в мемуарах рассказала об изнасиловании в 17 летНапомним, звезда сериала "Мир Дикого Запада" Эван Рейчел Вуд впервые заявила об издевательствах со стороны Мэнсона год назад.

После ее заявления еще четыре женщины (Эшли Уолтерс, Сара МакНили, Эшли Линдси Морган и Габриелла) обвинили рокера в домогательствах.

А вот бывшая супруга Мэрилина Мэнсона Дита фон Тиз сказала, что обвинения в насилии в адрес музыканта не соответствуют ее личному опыту.

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