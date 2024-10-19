Она порадовала поклонников семейным контентом.

Известная украинская ведущая и актриса Даша Малахова показала своего 12-летнего сына Оливера.

Женщина решила поделиться успехами парня. Оливер раньше занимался баскетболом, но сейчас захотел сменить команду. Поэтому звездная мама отвела сына на первую тренировку и опубликовала фото подростка.

"Оли идет на первую тренировку в новую баскетбольную команду новой спортивной школы", - написала Малахова в своем Instagram.

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Позже Даша сообщила, что мальчика взяли в команду. Поэтому они решили отпраздновать вместе это важное событие в его жизни, пока остальные члены семьи занимаются своими делами.

"Его взяли. И это просто невероятно. Пока старший Матяш поехал в Ужгород, а муж Сергей ловит рыбу на ферме, мы остались вдвоем".

Что известно о Даше Малаховой

Даша стала популярной благодаря своим кулинарным шоу, в частности "Картата Потата". Позже она открыла несколько заведений в столице. Также Малахова часто играет в театре, является автором гастрономических книг и участвует в социальных и благотворительных проектах.

Замужем и воспитывает двух сыновей: 18-летнего Матяша и 12-летнего Оливера.

Напомним, ранее стало известно, что 15-летний сын Екатерины Кухар от экс-супруга переехал в США и рассказал об учебе.

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