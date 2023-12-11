10 декабря 2023 года стало известно о смерти известного украинского актера Андрея Павленко. Об этом сообщила его супруга на своей странице в Instagram.
Как именно погиб Павленко - неизвестно. Дарья Орехова отметила, что позже сообщит день и место прощания с ее супругом.
"Война никого не жалеет… война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Я буду очень скучать по тебе, любимый", - написала Орехова.
На смерть Павленко отреагировал и его коллега Олесь Кацион. Он написал, что гибель Андрея - потрясение для всех, кто его знал.
"Любящий отец и настоящий патриот Украины. Это ужасное потрясение для всех, кто его знал", - написал он.
Чем известен Андрей Павленко
Андрей Павленко - популярный украинский актер, в фильмографии которого 69 работ в разных фильмах и сериалах.
Самые популярные его работы - "Подкидыши", "Ментовские войны", "Плохой хороший коп", "Нити судьбы", "Женский доктор", "Дорога домой" и другие.
Известно, что у Павленко остались жена и двое детей.
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