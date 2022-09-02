Около месяца Оля Цибульская провела под капельницами.

Украинская певица Оля Цибульская, которая в начале войны с сыном Нестором уехала на запад Украины, рассказала о пережитом недуге.

За время войны она испытала такой стресс, с которым уже не справлялся ее организм. В результате она попала на больничную койку. Около месяца она в основном лежала под капельницами, ей делали болючие уколы.

По ее словам, врачи так и не смогли поставить ей точный диагноз. Но уже тогда она поняла, что нужно брать себя в руки, чтобы не усугублять ситуацию.

"Когда я это пережила, я поняла, что не имею права так себя доводить. Я хочу, чтобы будущее было не только у наших детей, внуков и правнуков. Эта война проходит ценой нашей молодости, нашего счастья, и я хочу пожить... В новой Украине, которая победила. Я хочу быть в адеквате, а не когда все будут праздновать победу, капать себе валерьянку. Поэтому я взяла себя в руки, и в нынешнем состоянии я могу быть более полезной", - сказала Цибульская в интервью Алине Доротюк.

Напомним, ранее Оля Цибульская впервые за 20 лет показала лицо мужа-красавчика.

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