Она заявила, что у нее был контракт, который она не могла просто так разорвать.

Участница первого сезона шоу "Холостяк" и экс-солистка группы Real O Яна Соломко неоднократно была замечена в России уже во время полномасштабной войны.

Она пела перед оккупантами и прославляла убийц украинского народа. За это ее начали жестко хейтить в сети. Видимо, Соломко не выдержала буллинга из-за своего предательства и решила оправдаться перед украинцами.

На своей странице в Instagram она написала, что переехала в Россию еще в 2018 году. По ее словам, в стране-агрессоре у нее был контракт и она не могла его просто так разорвать. Но после его окончания она уехала в США.

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"Россия не была моей родиной. Я украинка, и это никогда не изменится, кто бы и что не говорил и не писал. До и после начала войны я делала то, что должна была делать как профессионал, что имеет юридический контракт и это не подлежит ничьим осуждениям", - написала Соломко.

Она добавила, что ее новый муж не является гражданином России. По ее словам, он "многонациональный человек", с которым она знакома уже 11 лет.

Певица отметила, что все эти годы они дружили, однако недавно поняли, что у них более глубокие чувства друг другу, поэтому они решили больше не терять ни дня и пожениться. Церемония бракосочетания состоялась в Стамбуле.

Напомним, ранее предательница Яна Соломко нарвалась на хейт за попытки "переобуться".

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