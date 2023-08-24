Пономар отметила, что россиянки врут о своем месте рождения, чтобы попасть на показы.

Известная украинская модель Кристина Пономар, сотрудничавшая с такими брендами как Givenchy, Valentino, Saint Laurent и другими, рассказала о встречах с россиянками.

В интервью Диане Глостер она сказала, что как-то встретилась со знакомой российской моделью на одном из кастингов. Когда у той спросили, где она родилась, она, по словам Кристины, начала откровенно врать.

Россиянка сказала, что родилась в Болгарии, затем переехала на Бали, а сейчас живет в Лондоне. Более того, девушка назвала себя "гражданкой этого мира".

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"Я так посмотрела на нее и подумала… ну, понятно", - сказала Пономар.

Она добавила, что однажды у нее возник конфликт с другой российской моделью. В момент, когда она сидела на примерке, к ней подошла россиянка и начала жаловаться на жизнь в стране-агрессора.

"Я сидела на Saint Laurent на примерке и листала новости. И возле меня девочка сидит и смотрит в мой телефон. И она такая: "А ты из Украины? А я из Питера. Конечно, плохо, что у вас там происходит, а у меня, представляешь, все карточки заблокировали, даже не представляю, что мне делать!". Я сижу, на нее смотрю… Я даже не знала, что ей сказать. Просто промолчала и пересела в другую сторону. Я дистанцируюсь от этого", - сказала Кристина.

Модель отметила, что россиянки боятся лезть к украинкам, потому что все они агрессивно настроены.

"Если кто-то попробует полезть - ну, просто не нужно, нужно бояться украинских моделей", - подытожила девушка.

Напомним, ранее певица Санта Димопулос поскандалила с россиянином за границей.

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