Анастасия Скальницкая раскрыла продукт, который помог ей похудеть.

Известная украинская блогерша и бизнесвумен Анастасия Скальницкая призналась, что ей удалось избавиться от 20 лишних килограммов. Звезда сети объяснила, что ей помогло и поделилась секретом своего похудения.

Полгода назад инфлюенсер во второй раз стала мамой - у нее родился сын Михаил. В интервью для программы "Lux без фильтров" девушка рассказала, что за время беременности она набрала 23 лишних килограмма. После родов ее вес уменьшился на четыре килограмма.

По словам блогерши, с появлением малыша на свет она дала себе некоторое время на восстановление, а прекратив грудное вскармливание, вернулась к спорту и правильному питанию. Большим плюсом называет Анастасия то, что во время беременности у нее исчезло желание есть сладкое и сейчас его почти нет в ее рационе.

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"С Мишей я набрала 23 килограмма. После родов ушло только 4 килограмма. Первый месяц я отходила, а потом, когда я уже не кормила грудью, то уже перешла в спорт, и я очень контролирую свое питание. Единственное, что от Миши у меня осталось в период беременности, мне не хотелось сладкого. Сейчас также очень редко я могу что-то съесть", - поделилась Скальницкая.

Однако главным секретом своего похудения девушка называет гречку. За четыре месяца она съела примерно 60 килограммов этой крупы и отмечает, что именно это помогло ей избавиться от лишних килограммов. Все началось с видео в соцсетях, которое увидела инфлюенсер. В нем мужчина рассказывал, что также худеет с помощью гречки. Анастасия решила попробовать и ввела в свой рацион эту крупу. В этот период она ела мясо, рыбу, овощи и гречку. Со временем Скальницкая заметила, что лишние килограммы постепенно уходят.

"Я месяц каждый день заказывала себе гречку, также гарнир овощной, какую-то рыбу, мясо. У меня ушел вес, вот прямо стремительно очень. Потому что у меня был стоп, я ходила в зал, но ничего, все было, как есть. А потом минус 5, 7, 10. Я думаю, может оно как-то работает, и я так сейчас ем гречку. Но это все индивидуально", - добавила блогерша.

Напомним, ранее Анастасия Скальницкая попала в ДТП вместе с дочкой. Звезда сети показала последствия инцидента на дороге.

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