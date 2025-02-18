Известная украинская актриса попала в реанимацию: она в критическом состоянии

Врачи борются за ее жизнь.

Украинская актриса, сыгравшая в фильме "Ля Палисиада", Валерия Олейникова попала в реанимацию. Как сообщает организация "Современное украинское кино", она в критическом состоянии.

Отмечается, что врачи пока не установили диагноз. При этом она уже четвертый день находится в больнице, где борются за ее жизнь. Однако предполагается, что у актрисы DRESS-синдром и герпесный менингит.

Известно, что проявления DRESS-синдрома включают кожную сыпь, лихорадку, лимфаденопатию, гепатит, эозинофильную пневмонию, миокардит, нефрит, панкреатит, энцефалопатию и другое.

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Однако точного диагноза пока нет. Сама Олейникова еще не выходила на связь с поклонниками.

Организация, сообщившая о ее лечении, открыла сбор средств для помощи актрисе.

"Наша актриса Валерия Олейникова, которую вы знаете как Морику из фильма "Ля Палисиада", сейчас в реанимации! У нее критическое состояние, и уже четвертые сутки врачи борются за ее жизнь. Окончательного диагноза пока что нет, есть предварительные предположения: DRESS-синдром и герпесный менингит", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее гитарист группы "Вопли Видоплясова" рассказал о службе в ВСУ и ранении на фронте.

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