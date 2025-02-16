Известный украинский музыкант и гитарист группы "Вопли Видоплясова" Евгений Рогачевский рассказал о службе в ВСУ.
В начале полномасштабного вторжения сын мужчины - Максим - решил стать на защиту Украины. Поэтому вместе со звездным отцом он пошел записываться в армию.
"Самой большой проблемой был сам факт участия в вооруженных действиях. Ты подсознательно понимаешь, что надо идти, но ведь оно не хочется. И ты так думаешь, что пока сейчас здесь надо воды принести, начинаешь чесаться, пока я там возил картошку домой... Сын уже все узнал и говорит: "Что пошли завтра?", и мы пошли завтра", - рассказал Евгений в проекте "Армия TV".
По словам музыканта, они просили, чтобы их не разлучали и направили в одну бригаду. Так оно и произошло. После музыканту пришлось освоить еще новую профессию.
"Где-то через месяц меня выдвинули на должность медика. А сын был стрелком. С лета меня назначили временно исполняющим обязанности ротного медика. Я отказывался, потому что не имею медицинского образования, но это приказ. Все, ты будешь! Отправили меня на обучение, на курсы и все, ты выполняешь", - подчеркнул мужчина.
Вспомнил Рогачевский и о травме, которую получил во время боевого задания. Тогда он попал под обстрел и чудом остался живым. О том дне воин рассказал так:
"Пришлось ночью выходить на передний край позиции, но была настолько безлунная ночь, что очень темно и легко потерять ориентацию. У побратима слетела точка локации и мы уже наощупь пробирались. Однако обрисовал очевидно беспилотник с тепловизионной камерой и начался обстрел. И незабываемые ощущения, когда салюты в ночной темноте вокруг тебя и ты с удивлением думаешь, что до сих пор жив. И все же прилетело в ногу, я дошел до смежной позиции, мы там пересидели обстрел и уже потом вызвали помощь".
К слову, к счастью, сейчас Евгений чувствует себя лучше. Он мечтает вернуться на сцену после завершения войны, чтобы создавать новые хиты.
Напомним, ранее известный украинский музыкант Дмитрий Самсонов пополнил ряды ВСУ.