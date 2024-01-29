Кудрявцева шокировала неприличным поведением.

Российская ведущая Лера Кудрявцева неприятно удивила своих же соотечественников резким поступком в адрес другого человека. В эфире программы "Привет, Андрей" она выплеснула стакан воды в лицо другой женщины.

Так, на шоу к Андрею Малахову пришла женщина, которая бросила пятерых детей. В эфире программы она впервые встретилась со своим 21-летним сыном с диагнозом ДЦП, которого в свое время и бросила.

Горе-мать рассказала, что у неё было пятеро детей, но после лишения родительских прав лишь троих усыновила её сестра, а двое других отправились в детский дом. Позднее оттуда мальчика взяла к себе приемная семья.

Новые родители поставили ребенка на ноги, дали ему образование. Сейчас он строит музыкальную карьеру.

Кудрявцева осудила женщину за такой поступок и выплеснула ей в лицо стакан воды.

"Пришла, поплакала, и все должны ее простить. Я не такая добрая, как все. У меня просто нет слов", - сказала разъяренная Кудрявцева после своего поступка.

Россияне отметили, что такое поведение телеведущей недопустимо. Ее захейтили в сети.

Напомним, ранее Кудрявцева заявила, что уходит от мужа после 10 лет брака.

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