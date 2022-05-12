Девушка хочет переехать в Украину окончательно.

Украинский певец ALEKSEEV в интервью Славе Демину рассказал, что его девушка, солистка группы ВИА Гра Ульяна Синецкая хочет сменить гражданство.

По его словам, артистка с первого дня вторжения России в Украину осуждает войну в нашей стране. Она хочет окончательно переехать в Украину к нему, чтобы дальше строить совместное будущее.

"Понятно, если она вернулась сюда, то она абсолютно на нашей стороне. Она абсолютно верит в то, что добро на нашей стороне. Я как мужчина, который ее очень любит, хочу для нее только лучшего в будущем. Поэтому я очень хочу изменить ее гражданство", – сказал ALEKSEEV.

Он добавил, что сменить российское гражданство на украинское сейчас тяжело. Но он верит, что ему пойдут на встречу и он сможет ускорить эту процедуру.

"Она живет здесь четыре года со мной, от самого начала наших отношений, она хочет строить свое будущее в нашей стране, рядом со мной", - добавил артист.

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