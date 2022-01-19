В квартире российской актрисы Веры Воронковой произошел пожар.

56-летняя российская актриса Вера Воронкова попала в больницу после пожара в собственной квартире.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что кот актрисы перевернул искусственную ёлку, которая в результате загорелась. Огонь перебросился на скатерть, а затем и на мебель. Домашний питомец Воронковой погиб, а сама актриса получила серьезные ожоги.

В больницу ее доставили с тяжелым ожогом верхних дыхательных путей, обгоревшими волосами, поврежденными головой, шеей, спиной и руками.

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Вера Воронкова - российская актриса театра и кино, Заслуженная артистка Российской Федерации (2017).

Она снялась в таких популярных сериалах, как "Кодекс чести", "Право на защиту" и "Дневник убийцы". Большой удачей стала роль Веры в драме Валерия Тодоровского "Любовник". В 2003 году за эту роль Вера была номинирована на премию "Ника" за лучшую женскую роль второго плана.

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