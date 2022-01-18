Родственники звезды фильма "Иван Васильевич меняет профессию" забрали все вещи артиста, будто бы он больше не вернется.

Известный советский и российский актер Леонид Куравлев, которого в тяжелом состоянии госпитализировали с коронавирусом, оказался на грани смерти и его семья это понимает. Родственники звезды фильма "Иван Васильевич меняет профессию" вывезли его вещи из дома престарелых, где он находился до этого.

Никто не знает, сумеет ли Куравлев выжить, передает российское издание "СтарХит".

Даже если актер сумеет справиться с болезнью и ее последствиями, а врачи спасут его жизнь, дальнейшая судьба звезды советских фильмов очень туманна. Все дело в том, что комната в пансионате для престарелых людей, где до госпитализации жил Куравлев, опустела. Семья вывезла все вещи артиста, потому совсем неясно, верят ли родственники актера в его выздоровление.

"Мы, конечно же, ждем его и готовы принять обратно в любой момент. Но это будет зависеть от состояния здоровья Куравлева и того, что он захочет сам", — прокомментировали "СтарХиту" в частном учреждении, где жил Куравлев.

Сейчас о состоянии актера ничего не сообщается. По версии СМИ, семья артиста уже готова к его смерти, потому и забрала все его вещи заранее. Однако есть шанс, что на самом деле родственники просто решили забрать Куравлева домой после того как его выпишут из больницы, если чудо все же произойдет.

Состояние Леонида Куравлева: что известно

11 января появилась информация о том, что звезду фильма "Иван Васильевич меняет профессию" госпитализировали, он был в тяжелом состоянии.

После этого стало известно, что актер советского кино Куравлев теряет память. Появились подробности о его болезни. Артисту вставили трубку в желудок, так как он не может самостоятельно есть.

17 января сообщалось, что у 85-летнего артиста началось обширное поражение легких, ему становится все хуже. Площадь поражения легких за неделю выросла с пяти-десяти процентов до 25-35 процентов.

Кто такой Леонид Куравлев

В кино дебютировал студентом, сыграв солдата-сапера Морозова в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…"

Куравлев в конце 1990-х годов вёл на программу "Мир книг с Леонидом Куравлевым", в которой рассказывалось о книжных новинках. Снимался во многих советских фильмах.

В 2014 году Куравлев подписал обращение деятелей культуры Российской Федерации в поддержку политики президента РФ В.Путина в Украине и в Крыму. Был внесен в базу "Миротворец".