Lizzo в откровенном образе пришла на день рождение Карди Би.

Американская певица Lizzo вчера, 12 октября, пришла на день рождения к рэперше Карди Би в "голом" платье.

Звезда надела длинное в пол полупрозрачное платье, под которое решила не надевать белье. В таком образе можно рассмотреть не только ее тело, но и интимные места. А главная "изюминка" этого платья - сетка со стразами.

Также Lizzo нанесла яркий макияж и сделала высокий хвост, украсив волосы заколкой. Отметим, звезда является сторонником бодипозитива. Она часто показывает свое неидеальное тело и говорит, что каждая женщина может позволить себе так выглядеть.

"Королева", "В тебе столько смелости", "Я хочу такое платье", "Ты устроила там пожар", - пишут фаны.

Кто такая Lizzo

Читайте также"Поиграла в кальмара": заплаканная Регина Тодоренко сделала откровенное признаниеLizzo - американская певица, рэперша и актриса. Её дебютный альбом, Lizzobangers, был выпущен в 2013 году. Она выпустила свой второй альбом Big Grrrl Small World в 2015 году. 19 апреля 2019 года выпустила свой третий студийный альбом Cuz I Love You.

С детства испытав проблемы с восприятием своего тела, Лиззо стала выступать за бодипозитивность и любовь к себе, делая на этом акцент в своей музыке. Её подтанцовка состоит из пышнотелых танцовщиц.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич