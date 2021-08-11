Холли Берри сквозь боль продолжила работать.

54-летняя американская актриса Холли Берри сейчас снимается в фильме "В синяках". Так, голливудская звезда во время съемок сломала ребра, но продолжила работать.

Об этом сообщает Entertainment Weekly.

В фильме Берри исполняет роль бойца ММА Джеки Джастис. В первый день съемок боевика актриса получила травму.

"Холли - особый случай. Я работал со многими артистами, но ни у кого не видел такой трудовой этики", - заявил координатор трюков Эрик Браун.

Отметим, Холли Берри также выступила режиссером фильма "В синяках", который выйдет на Netflix 24 ноября 2021 года.

Кто такая Холли Берри:

Холли Берри - американская актриса, которая удостоена множества кинонаград. Она лауреат премий "Оскар" (2002 - первая темнокожая актриса в истории кинематографа, получившая её за исполнение главной роли), "Золотой глобус" (2000) и "Эмми" (2000).

В 2010 году она в 14-й раз попала в список журнала People "Самые красивые знаменитости-2010".

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Автор: Диана Могилевич