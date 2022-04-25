"Я не знаю, как Россия отмоется от этой крови и отмоется ли вообще", - сказала Маша Суша.

Шеф-редактор тревел-шоу "Орел и Решка" Маша Суша показала последствия пребывания оккупантов в ее доме в Ирпене.

На опубликованных кадрах видно, что российские захватчики устроили настоящий беспредел в доме Маши. По ее словам, они "изнасиловали, обос*али дом и растерли г*вно по полу".

"Русские "освободили" наш дом… Мне грустно, что нас освободили от многих вещей, на которые мы работали годами... Но самое ценное у меня находится не дома, а в сердце… Самое главное - это то, что я еще имею, кого держать за руку и что у меня вообще эти руки есть. Русские изнасиловали наш дом, обос*али, растерли г*вно по полу и поломали то, что не удалось вынести. Тоскливо. Но дом хотя бы устоял и не сгорел, в отличие от многих наших соседей", - написала Маша.

Также она выразила ужас тем, что в разрушенных оккупантами домах были люди, и как они все это пережили.

"Когда понимаешь, что в этих домах были люди… люди, которые держались за руки… Это ужас… Я не знаю, как Россия отмоется от этой крови и отмоется ли вообще", - добавила шеф-редактор.

Напомним, ранее ведущий "Орла и Решки" Евгений Синельников рассказал, как оккупанты ворвались в его дом со странной просьбой.

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